Планы США расширить санкции против Северного потока-2 не изменили мнение правительства ФРГ о необходимости продолжения проекта, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с польским министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем.

Планы США расширить санкции против "Северного потока-2" не изменили мнение правительства ФРГ о необходимости продолжения проекта, заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции с польским коллегой — министром иностранных дел Яцеком Чапутовичем."То, что там размышляют о санкциях или, возможно, инициируют новые, не изменят нашу позицию по "Северному потоку-2", — отметил глава МИД ФРГ."Северный поток-2" прокладывается параллельно действующему газопроводу "Северный поток" — из России в Европу через Балтийское море. Осталось уложить участок в водах Дании."Санкции, которые сейчас обсуждаются, носят экстерриториальный характер, мы их отвергаем", — заявил Маас. Это очередное заявление Германии после новой попытки давления США на власти крупнейшей страны Евросоюза. Первое последовало в начале июня сразу после анонса новых санкций.Против новых возможных санкций США выступила и компания Uniper, один из европейских партнеров "Газпрома" в проекте строительства газопровода. "Мы внимательно следим за текущими событиями в США в отношении возможных новых санкций против "Северного потока-2". Это было бы явным шагом к эскалации с дальнейшим значительным вмешательством в суверенитет ЕС и энергетическую безопасность", — сообщили ТАСС в пресс-службе Uniper.Ранее группа законодателей США от республиканцев и демократов внесла в Сенат США законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток-2". Цель проекта закона – полностью заблокировать завершение строительства газопровода "Северный поток-2". Предыдущие санкции США вынудили швейцарскую компанию Allseas – подрядчика проекта — остановить свои трубоукладчики, работавшие в Балтийском море по "Северному потоку-2". В строительстве газопровода участвовали три судна компании — Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia."Газпром" намерен задействовать собственный трубоукладчик — судно "Академик Черский", которое стоит в порту Мукран на острове Рюген. Неподалеку, в Лубмине, находится станция компании Gascade для приема газа из "Северного потока" и "Северного потока-2".