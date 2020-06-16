16.06.2020

2020-06-16 17:50:03

Футбольную команду Муром покинули 8 игроков

У них закончился срок контрактов.

Футбольный клуб "Муром" опубликовал список игроков, которые покидают команду, сообщил портал "Муром 24"

Подошли к концу сроки трудовых договоров с клубом у Владислава Масальского, Артема Ежова, Дениса Санталова, Кирилла Косарева, Сергея Бородина, Андрея Кузнецова, Александра Закускина.

Завершился срок арендного соглашения Арсена Айрапетяна.