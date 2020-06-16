Известный футбольный специалист Гарри Реднапп, который тренировал Тоттенхэм, Вест Хэм, Куинз Парк, высказался о движении Black Lives Matter (жизни чернокожих имеют значение) и возникших в Великобритании массовых протестах против расизма, перерастающих временами в стычки с полицией.

Известный английский футбольный специалист Гарри Реднапп, который в разные годы тренировал "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Куинз Парк", высказался о движении Black Lives Matter ("жизни чернокожих имеют значение") и возникших в Великобритании массовых протестах против расизма, перерастающих временами в стычки с полицией."Естественно, я поддерживаю это движение, — цитирует тренера издание "Спорт-экспресс". – Но я также уверен – многие протестующие плохо понимают, что действительно может произойти. Они пытаются повернуть ситуацию так, будто в Англии все – расисты. Но это же неправда!"Говоря о списке из 60 известных британцев, для которых активисты движения Black Lives Matter намерены добиться запрета на возведение памятников, Реднапп сказал: "Их нельзя уничтожать или убирать все. Например, Уинстон Черчилль – один из величайших англичан в истории. Он был настоящим лидером страны, нет причин портить его монумент. Вещи, на которые указывают протестующие, происходили в прошлом. Да, это печально. Но еще печальнее видеть то, что происходит на улицах. Нет никаких причин для насилия на улицах"."Мы все должны сплотиться, все человеческие расы, — говорит тренер о перспективах протестов. – Все жизни важны: черных, белых, желтых, коричневых. Я тренировал команды, в которых были представители всех рас. Они – отличные ребята, а один из моих лучших друзей – Клайд Бест, один из первых черных футболистов в высшем дивизионе Англии. Мы все равны, мы все должны держаться друг за друга".