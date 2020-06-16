Серьезный пожар в центре Воронежа — горит хлебозавод №1 на улице Фридриха Энегельса. Сообщения о чрезвычайном происшествии воронежцы размещают в соцсетях, передает ГТРК Воронеж.

Серьезный пожар в центре Воронежа — горит хлебозавод №1 на улице Фридриха Энегельса. Сообщения о чрезвычайном происшествии воронежцы размещают в соцсетях, передает ГТРК "Воронеж".Первая информация появилась в пабликах примерно в 13:40. Как видно, черный дым заволок район за Девицким выездом. Сильное пламя вырывается из окон фабрики.По информации пресс-службы ГУ МЧС по региону, возгорание произошло внутри четырёхэтажного цеха. Данных о погибших и пострадавших пока нет. Сейчас на месте сильного пожара продолжают работать около 60 спасателей и 10 единиц техники.