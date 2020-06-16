Группу Little Big, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе Евровидение в этом году, обвинили в плагиате. Интернет-пользователи сочли, что отрывок из их песни Uno повторяет фрагмент песни My Humps коллектива The Black Eyed Peas.

Группу Little Big, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году, обвинили в плагиате. Интернет-пользователи сочли, что отрывок из их песни Uno повторяет фрагмент песни My Humps коллектива The Black Eyed Peas.Музыканты Little Big отказались это комментировать. Об этом РИА Новости заявила представитель группы Полина Храмова.Сходство треков Little Big с песнями зарубежных звезд заметила пользователь TikTok Арина Ростовская.@360tvЗАБАВНО, ДА?