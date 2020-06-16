Основатели сервиса для управления проектами и совместной работы Basecamp — Джейсон Фрид и Дэвид Хайнмайер Хэнссон — представили новый сервис электронной почты под названием Hey. Доказав с помощью Basecamp, что удаленная работа может быть эффективнее офисной, они взялись за новую задачу — совершить аналогичный переворот в области цифровой переписки.

Основатели сервиса для управления проектами и совместной работы Basecamp — Джейсон Фрид и Дэвид Хайнмайер Хэнссон — представили новый сервис электронной почты под названием Hey. Доказав с помощью Basecamp, что удаленная работа может быть эффективнее офисной, они взялись за новую задачу — совершить аналогичный переворот в области цифровой переписки.За право попробовать "революционный" по мнению создателей продукт придется заплатить 100 долларов в год. Кроме того, придется в каком-то смысле начать жизнь с нуля — Hey не подразумевает использование существующего почтового адреса, придется заводить на сервисе новый. Поэтому, отмечает The Verge, новинка в первую очередь адресована тем, кто и испытывает постоянный стресс от переписки по электронной почте и недоволен тем, как медленно эволюционируют привычные сервисы онлайн-почты вроде Gmail или Outlook.com.С точки зрения нового сервиса, электронная почта по своей сути — это совокупность трех категорий информации: (1) что-то, что требует ответа, (2) что-то, что вы хотите прочитать и (3) чеки и уведомления об операциях. Для каждой категории в Hey создан свой раздел, а вся остальная почта так или иначе считается нежелательной.Когда на адрес пользователя в Hey впервые приходит письмо от нового адресата, оно по умолчанию попадает в The Screener — своего рода "зал ожидания". Просматривая его, пользователь решает, какие письма нужно отнести к одной из трех категорий, а какие отправители вообще не заслуживают внимания — для них предназначена кнопка с большим пальцем, повернутым вниз.По словам Фрида, задача Hey — уменьшить объем получаемой корреспонденции, при этом гарантировав, что письма от определенных адресатов (семьи, друзей, коллег) обязательно попадут в папку Imbox — такое лингвистическое новообразование (от "important" (важный) и "box" (ящик)) обозначает в сервисе место для заслуживающей внимания пользователя входящей почты.Сервис подразумевает, что перед глазами в Imbox всегда находится корреспонденция в порядке поступления — бороться за пустые "Входящие", архивируя все сообщения в надежде найти их потом встроенным поиском, как Gmail, Hey не предлагает.Для переключения между разными разделами почтового ящика предназначено всплывающее по нажатию клавиатурной комбинации синее меню. Помимо Imbox там есть Feed — лента с рассылками, рассчитанными на вдумчивое чтение, и Paper Trail — уведомления о покупках, доставке и прочие эфемерные, но потенциально важные технические сообщения.Кроме того, предусмотрен раздел для отложенных писем, требующих ответа — Reply Later, раздел Set Aside для другой корреспонденции, к которой со временем предстоит вернуться (билеты, посадочные талоны и т.п.), а также папка All Files, где собираются прикрепленные к письмам документы и изображения.Hey позволяет добавлять к письмам теги для удобной группировки, однако вещи вроде флажков и звездочек создатели сервиса считают избыточными. Если нужно сохранить какой-то отрывок информации из письма, есть функция Clippings — архив "вырезок" из переписки.Новый сервис всерьез заботится о конфиденциальности: встроенные в письма трекинговые пиксели, уведомления о прочтении и прочие функции слежки блокируются, двухфакторная аутентификация (но не через потенциально небезопасные СМС) обязательна.Есть у Hey и функции, которые другими платформами в принципе не предусмотрены. Например, разные цепочки писем по одному вопросу можно группировать вместе для удобства просмотра. Разрешено и менять тему уже полученного письма, при этом у отправителя она не изменится.Отражая скептицизм своих создателей по отношению к нынешнему состоянию электронной почты, мобильные приложения Hey по умолчанию не присылают вообще никаких уведомлений. Включить их можно, но делать это придется для каждого отправителя писем в отдельности. "Большинство приложений считают себя центром мира. Они — самая важная штука на свете. Они обязаны присылать пуши по каждому поводу. Мы не настолько важные", — пояснил Фрид в интервью The Verge.Hey можно бесплатно использовать в течение 14-дневного пробного периода. По информации создателей, в список ожидания записались уже 50 000 человек — им приложение постепенно станет доступно в ближайшие недели. Исходная версия рассчитана на индивидуальных пользователей (создатели скромно говорят, что будут рады и аудитории в 100 000 человек), однако позже запустят и корпоративную версию с расширенными возможностями для командной работы.