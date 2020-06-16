Несмотря на американские санкции, лишившие ее Android-устройства сервисов Google, китайская Huawei сумела (по крайней мере, на один месяц — апрель) впервые в истории стать лидером среди поставщиков смартфонов. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на данные исследовательской компании Counterpoint Research.

Несмотря на американские санкции, лишившие ее Android-устройства сервисов Google, китайская Huawei сумела (по крайней мере, на один месяц - апрель) впервые в истории стать лидером среди поставщиков смартфонов. Об этом сообщает Gizmochina со ссылкой на данные исследовательской компании Counterpoint Research.По информации аналитиков компании, которую в письме изданию подтвердил вице-президент Counterpoint по исследованиям Нил Шах, в апреле 2020-го на устройства Huawei и Honor пришлось 19% поставок смартфонов в мире, в то время как Samsung заняла вторую строчку с 17%.Успех Huawei можно частично объяснить патриотическим энтузиазмом китайских потребителей, которые своим трудовым юанем поддерживают страдающую под политическим давлением Вашингтона фирму, отказываясь от покупки смартфонов Apple или Samsung.Второй фактор - динамика пандемии в разных странах мира. Если Китай в апреле уже в основном оправился от коронавируса и постепенно снимал ограничительные меры, то во многих других странах мира на апрель пришелся самый строгий локдаун. В итоге общие продажи смартфонов в Китае оказались выше обычного, от чего выиграла имеющая там значительную долю рынка Huawei. В это же время ее конкуренты испытывали большие проблемы с тем, чтобы продавать свои устройства в Европе, Индии или США.Нет гарантий, что Huawei удастся сохранить лидерство с возвратом крупных экономик мира к нормальной экономической активности - продажи Samsung, вполне вероятно, восстановятся, а вот интерес потребителей за пределами Китая к смартфонам без сервисов Google вряд ли вырастет.