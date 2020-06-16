Хозяйка пса, выгуливающая его на крымском пляже, сняла на видео, как он резвится с дельфином на мелководье.

Хозяйка пса, выгуливающая его на крымском пляже, сняла на видео, как он резвится с дельфином на мелководье."Патрик лизнул дельфина, а я до сих пор нет", — с притворной завистью написала девушка, отдыхающая в Крыму, и опубликовала видео игры своего пса с дельфином.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Из Москвы в Крым, чтобы Жить (@zvezdopad_vospominanij) 13 Июн 2020 в 12:45 PDTНа опубликованных кадрах видно, как пес вместе с дельфином весело резвится на мелководье. По словам хозяйки собаки, афалина приплыла к берегу, охотясь за рыбой.