Рост числа новых случаев COVID-19 зафиксирован в Челябинской области после праздничных выходных. Как передает ГТРК Южный Урал, за минувшие сутки выявлено 182 заболевших. Скончались пять пациентов. Между тем, режим повышенной готовности в регионе продлен до конца июня.

Рост числа новых случаев COVID-19 зафиксирован в Челябинской области после праздничных выходных. Как передает ГТРК "Южный Урал", за минувшие сутки выявлено 182 заболевших. Скончались пять пациентов.По сообщению пресс-секретаря администрация Челябинска Владимира Сафонова, сегодня к числу жертв вируса прибавился водитель детской городской поликлиники №1 Сергей Гришов. Ему было 24 года. Уточняется, что врачи больше месяца боролись за его жизнь. Для лечения использовались все известные способы: переливание плазмы, экстракорпоральная мембранная оксигенация, специалистами разных направлений проводились консилиумы. Пациент постоянно находился на ИВЛ. К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными.Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 4993 случая коронавирусной инфекции. После выздоровления из больниц выписаны 2463 человек, информирует Министерство здравоохранения Челябинской области.Между тем, накануне стало известно о решении челябинских властей не проводить в городе Парад Победы 24 июня. Как уточнили в пресс-службе губернатора, таковы рекомендации врачей. На Южном Урале продлен режим повышенной готовности. В соответствии с постановлением губернатора Алексея Текслера, до конца июня торгово-развлекательные комплексы, рестораны и спортзалы не возобновят работу.