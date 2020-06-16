16.06.2020

2020-06-16 15:50:03

Из владимирского Торпедо уволены четверо футболистов

Футболисты владимирского "Торпедо" провели первую тренировку в рамках учебно-тренировочного сбора. Впервые за три месяца после возвращения из Турции.

Это и все последующие занятия коллектива пройдут с учётом рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщила пресс-служба ФК "Торпедо"

Руководство чёрно-белого коллектива приняло решение не продлевать контракты с рядом футболистов. По этой причине Вадим Зубавленко, Кирилл Кавындиков, Евгений Корбут и Александр Недогода покинули клуб.