В эфире телеканала Россия 1 известный врач и телеведущий Александр Мясников призвал быть осторожнее с добавками йода Отвечая на соответствующий вопрос, рекомендует ли он постоянно или курсами их принимать, доктор ответил однозначно: Не рекомендую и объяснил, почему.

В эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников призвал быть осторожнее с добавками йодаОтвечая на соответствующий вопрос, рекомендует ли он постоянно или курсами их принимать, доктор ответил однозначно: "Не рекомендую"."Потому что для щитовидной железы опасен как избыток йода, так и его недостаток", — пояснил Мясников.Тем, у кого есть сомнения относительно работы этого органа, он советует обращаться к врачу-эндокринологу, чтобы сдать специальные анализы и получить нужные рекомендации.Но, как правило, рекомендуют в случае недостатка йода в организме не добавки йода, а йодированные продукты, которые сейчас стали доступны, отмечает эксперт.