В эфире телеканала Россия 1 известный врач и телеведущий Александр Мясников призвал быть осторожнее с добавками йода Отвечая на соответствующий вопрос, рекомендует ли он постоянно или курсами их принимать, доктор ответил однозначно: Не рекомендую и объяснил, почему.
В эфире телеканала "Россия 1" известный врач и телеведущий Александр Мясников призвал быть осторожнее с добавками йода
Отвечая на соответствующий вопрос, рекомендует ли он постоянно или курсами их принимать, доктор ответил однозначно: "Не рекомендую".
"Потому что для щитовидной железы опасен как избыток йода, так и его недостаток", — пояснил Мясников.
Тем, у кого есть сомнения относительно работы этого органа, он советует обращаться к врачу-эндокринологу, чтобы сдать специальные анализы и получить нужные рекомендации.
Но, как правило, рекомендуют в случае недостатка йода в организме не добавки йода, а йодированные продукты, которые сейчас стали доступны, отмечает эксперт.