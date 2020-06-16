Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold в январе-мае добыла в России 5,9 тонны золота и 38,1 тонны серебра, сообщает сайт губернатора и правительства Чукотского автономного округа.

Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold в январе-мае добыла в России 5,9 тонны золота и 38,1 тонны серебра, сообщает сайт губернатора и правительства Чукотского автономного округа.В частности, "Чукотская горно-геологическая компания" (компания группы Kinross, разрабатывает месторождение "Купол") в январе-мае добыла 4,2 тонны золота и 35,2 тонны серебра. В январе-мае 2019 года производство золота превысило 4,5 тонны, серебра — 38 тонн. Таким образом, добыча сократилась почти на 7% в годовом выражении.Между тем другая компания группы Kinross — "Северное золото" — увеличила добычу золота на месторождении "Двойное" до 1,7 тонны, но сократила добычу серебра до 2,9 тонны.В том числе на месторождении "Валунистое" (Highland Gold) добыли 331 кг золота и 2,8 тонны серебра, на "Руднике Каральвеем" — 650 кг золота и 72 кг серебра, на месторождении "Майское" (Polymetal) — 2,1 тонны золота.В целом с начала года в Чукотском автономном округе добыли почти 9,1 тонны золота, что на 5% больше, чем в январе-мае 2019 года. Добыча серебра сократилась на 8% до 41 тонны.По предварительным подсчетам, Россия в апреле экспортировала 41,8 тонны золота на $2,2 миллиарда, сообщила ранее Федеральная таможенная служба (ФТС). Показатель оказался в 14 раз больше, чем в апреле прошлого года, и в четыре раза больше, чем в марте текущего года.