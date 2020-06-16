Звезда сериала Крепостная не любит говорить о личном. Артистка старательно избегает подобных тем. Между тем Катерина Ковальчук решила поделиться мыслью, которая в последнее время не дает ей покоя.

Звезда сериала "Крепостная" не любит говорить о личном. Артисткастарательно избегает подобных тем. Между тем Катерина Ковальчук решила поделитьсямыслью, которая в последнее время не дает ей покоя.Актриса все чаще вспоминает себя ребенком.В юные годы Катерина верила в настоящую любовь, как в сказках о принцах ипринцессах. Ковальчук всегда думала, что выражения "и в горе, и в радости" и "покасмерть не разлучит нас" существуют не для красного словца.Сегодня, по словам Ковальчук, любовь заменяют "отношения", напоминающие торгово-рыночные.Люди не хотят вместе проживать горе и радость. Влюбленные являются парой только до тех пор,пока это удобно. Семью, в свою очередь, заменяют понятием "свободные отношения".Катерина полагает, что в детстве была обманута.Ковальчук задается вопросом: а настоящая любовь существуетв реальности? Возможно, по словам актрисы, то самое чувство, о котором такмного говорят, – всего лишь детские иллюзии.15 Июн 2020 в 8:40 PDTЗвезда сериала "Крепостная" вспоминает слова родителей отом, что жизнь – "непростая штука". Ковальчук мечтает когда-нибудь услышать реальнуюисторию влюбленных, которые жили долго и счастливо. "Но... увы и ах... Видимо, надули", – с горечью резюмировала Катерина.