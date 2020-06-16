Престижная кинопремия Оскар состоится в 2021 году, но пройдет немного позже, чем обычно. Об этом организаторы мероприятия сообщили в социальной сети.

Престижная кинопремия "Оскар" состоится в 2021 году, но пройдет немного позже, чем обычно. Об этом организаторы мероприятия сообщили в социальной сети.В 2021 году 93-я церемония "Оскара" состоится 25 апреля. Отбор номинантов будет продлен до 28 февраля, а объявят их 15 марта.Кинопремия "Оскар" создана в 1929-м. Как и в текущем году, в 2021-м она должна была состояться в феврале.По данным Reuters, причиной переноса стала пандемия коронавируса.