В Магаданской области продлили действие режима повышенной готовности до 23 июня. Часть ограничительных мер должны были отменить на этой неделе, однако послабление пришлось перенести.

В Магаданской области продлили действие режима повышенной готовности до 23 июня. Часть ограничительных мер должны были отменить на этой неделе, однако послабление пришлось перенести. Причиной такого решения стало значительное увеличение заболевших коронавирусом и массовый заезд вахтовиков, которые часто оказываются инфицированными, передает ГТРК "Магадан".Напомним, новый очаг COVID-19 был выявлен на Усть-Среднеканской ГЭС. Медработники, инфекционисты и санитарные врачи Среднеканской больницы взяли пробы на наличие заболевания у вахтовых рабочих. Все они, предположительно, контактировали с первыми заболевшими коронавирусом сотрудниками компании.Также медики оценили условия жизни в общежитии. В результате были обнаружены нарушения санитарных правил. Еще одной проблемой является общая столовая, которую периодически посещали и жители расположенного рядом с ГЭС поселка Сеймчан. В настоящий момент общежитие закрыли на 14-дневный карантин.Ситуация остается сложной и в Магадане. В городском Доме ребенка COVID-19 выявили сразу у 11 сотрудников. Учреждение также находится на карантине. Кроме того, закрытыми остаются Ягоднинский и Сусуманский округа. Выехать оттуда можно только с отрицательными тестами на коронавирус.Отметим, в области по–прежнему действует строгий масочный режим. Региональные власти каждый день проводят онлайн-совещания по ситуации с коронавирусной инфекцией. В настоящий момент исследование на COVID-19 на Колыме проводится в рекордном объеме – количество тестов в 6 раз превышает нормативы.Сейчас в Магаданской области действует первый этап снятия ограничений. Жителям разрешено гулять, заниматься спортом с соблюдениям дистанции, посещать салоны красоты и парикмахерские. Однако введение второго этапа отложено по решению властей, так как эпидемиологическая обстановка в регионе все еще остается неблагополучной. В регион активно съезжаются вахтовые рабочие. И во время каждого заезда у нескольких человек выявляют COVID-19."Мы хорошо подготовлены. Все действия отработаны, персонал мобилизован. По прогнозам медиков, ближайшие недели станут для Колымы самыми сложными. Спад заболеваемости ожидается после того, как в регион заедут все вахтовики. Затем, вероятно, власти начнут ослаблять режим ограничений", — говорит губернатор Магаданской области Сергей Носов.