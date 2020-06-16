В северокорейском городе Кэсон, который находится на границе с Южной Кореей, прогремел мощный взрыв рядом с офисом по межкорейским связям. Здание полностью разрушено. Над местом взрыва поднимаются густые клубы черного дыма.

В северокорейском городе Кэсон, который находится на границе с Южной Кореей, был взорван офис по межкорейским связям. Здание полностью разрушено. Над местом взрыва поднимаются густые клубы черного дыма, передают южнокорейские СМИ.Ранее южнокорейская неправительственная организация Choson Exchange сообщала, что из КНДР было получено сообщение по электронной почте, в котором говорилось о том, что "офис по межкорейским связям в Кэсоне неминуемо будет разрушен". Пхеньян не видит прогресса в межкорейских отношениях.На прошлой неделе власти КНДР объявили, что прекращают контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи, напоминает "Интерфакс". Это произошло после того, как южнокорейские активисты забросили на территорию КНДР пропагандистские листовки.Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон — младшая сестра лидера КНРД Ким Чен Ына — предупредила, что Пхеньян может пойти на применение силы, если провокации не прекратятся.