Москва переходит к новому этапу отмены ограничений, введенных из-за коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире на 16 июня 2020 года – в материале Дни.ру.
Москва переходит к новому этапу отмены ограничений, введенных из-за коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире на 16 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".
За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 8 246 человек. С начала эпидемии заболели более 537 тысяч человек, выздоровели свыше 284 тысяч.
С 16 июня Москва переходит к новому этапу отмены карантина, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В городе открываются летние веранды кафе и ресторанов, а также выставочные залы, мущеи, библиотеки, риэлторские конторы, в полном объеме заработает каршеринг.
Власти Челябинской области и Якутии отменили парад Победы 24 июня из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Кремль заявил, что относится к таким решениям с пониманием.
По данным университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире обнаружен у 7,949 миллиона человек. Скончались свыше 434 тысяч пациентов. В США заболели более 2,1 миллиона человек, в Бразилии – 867 тысяч.
В столице Китая Пекине зафиксировали рост числа зараженныых коронавирусом. Вспышку эпидемии произошла на оптовом рынке сельхозпродукции. В ряде районов города ввели военное положение.
Коронавирус в Москве
Заболели – 207 209
Умерли – 3 231
Выздоровели – 119 558
Коронавирус в России
Заболели – 537 210
Умерли – 7 091
Выздоровели – 284 539
Коронавирус в мире
Заболели – 7 949 963
Умерли – 434 880
Выздоровели – 4 160 060
Статистика коронавируса в России и мире на 16 июня 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
207 209
3 231
119 558
Россия
537 210
7 091
284 539
США
2 100 785
119 819
645 059
Весь мир
7 949 963
434 880
4 160 833
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