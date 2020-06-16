Москва переходит к новому этапу отмены ограничений, введенных из-за коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире на 16 июня 2020 года – в материале Дни.ру.

Москва переходит к новому этапу отмены ограничений, введенных из-за коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире на 16 июня 2020 года – в материале "Дни.ру".За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 8 246 человек. С начала эпидемии заболели более 537 тысяч человек, выздоровели свыше 284 тысяч.С 16 июня Москва переходит к новому этапу отмены карантина, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В городе открываются летние веранды кафе и ресторанов, а также выставочные залы, мущеи, библиотеки, риэлторские конторы, в полном объеме заработает каршеринг.Власти Челябинской области и Якутии отменили парад Победы 24 июня из-за напряженной эпидемиологической обстановки. Кремль заявил, что относится к таким решениям с пониманием.По данным университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире обнаружен у 7,949 миллиона человек. Скончались свыше 434 тысяч пациентов. В США заболели более 2,1 миллиона человек, в Бразилии – 867 тысяч.В столице Китая Пекине зафиксировали рост числа зараженныых коронавирусом. Вспышку эпидемии произошла на оптовом рынке сельхозпродукции. В ряде районов города ввели военное положение.Коронавирус в МосквеЗаболели – 207 209Умерли – 3 231Выздоровели – 119 558Коронавирус в РоссииЗаболели – 537 210Умерли – 7 091Выздоровели – 284 539Коронавирус в миреЗаболели – 7 949 963Умерли – 434 880Выздоровели – 4 160 060Статистика коронавируса в России и мире на 16 июня 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква207 2093 231119 558Россия537 2107 091284 539США2 100 785119 819645 059Весь мир7 949 963434 8804 160 833Коронавирус сегодня | | || | | | |