Число заразившихся коронавирусом в России превысило 545 тысяч человек. Свежие данные по числу заболевших опубликовал оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией.

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 545 тысяч человек. Свежие данные по числу заболевших опубликовал оперативный штаб Москвы по борьбе с эпидемией.За истекшие сутки коронавирус в России обнаружен у 8 248 человек. За то же время полностью выздоровели 9 767 человек.В Москве коронавирус выявили у 1 416 человек, в области – 694. На третье место по приросту зараженных вышла Иркутская область: за сутки там зафиксировали 319 инфицированных. Санкт-Петербург переместился на четвертое место – 234 новых носителя.С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 545 458 человек. Выздоровели 294 306 пациентов. 7 248 скончались.Новость дополняется.