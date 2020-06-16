Единовременные выплаты в 10 тысяч руб. для детей от 3 до 16 лет перечислены для 19,8 миллиона детей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков

Единовременные выплаты в 10 тысяч руб. для детей от 3 до 16 лет перечислены для 19,8 миллиона детей, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе совещания о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.Министр напомнил, что право на ежемесячные выплаты по 5 тысяч руб. в апреле, мае и июне получили семьи с детьми в возрасте до 3 лет. Минтруд перечислил выплаты для 4,2 миллиона детей в этой возрастной категории.Котяков сообщил, что был увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Министр сообщил, что ежемесячная выплата 540 тысячам семей будет составлять 6 752 руб.Также для малообеспеченных семей с 1 июня начались ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. За пособием можно обращаться дистанционно, без сбора дополнительных справок. Выплаты по половине прожиточного минимума на ребенка уже сейчас получают родители свыше 688 тысяч детей, отметил Котяков.Если оба родителя остались без работы, то таким семьям предоставляется дополнительная поддержка. Около 280 тысяч безработных граждан уже получают доплаты по 3 тысячи руб. на 450 тысяч несовершеннолетних детей, отметил министр."На прошлой неделе было подписано постановление, которое распространило доплату на всех безработных. В течение июня, июля, августа по 3 тысячи [рублей] на каждого ребенка будут получать все безработные вне зависимости от даты постановки на учет. По нашим подсчетам, доплаты будут начислены еще 650 тысячам родителей более чем 1 миллиона детей", — заявил Антон Котяков.