В Кремле полагают, что предоставление Украине статуса партнера НАТО не способствует укреплению безопасности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле полагают, что предоставление Украине статуса партнера НАТО не способствует укреплению безопасности в Европе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наша позиция в отношении НАТО у наших границ, она последовательна, хорошо известна, – цитирует Пескова "Интерфакс". – Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, мы вынуждены принимать соответствующие необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи".Журналисты спросили Пескова, нет ли символизма в том, что статус партнера Североатлантического блока Украине дали 12 июня – в День России."Это не наша забота, мы в данном случае обращаем внимание на суть происходящих процессов", – ответил официальный представитель Кремля. Он добавил, что Москва всегда с большим вниманием наблюдает "за процессами, когда НАТО абсорбирует в себе все новые и новые страны".Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина заслуживает статус партнера альянса с расширенными возможностями. Он считает, что Украина проявила себя как "высокоценного" союзника НАТО.В то же время, по его словам, пока не решена проблема блокирования Венгрией заседаний Комиссии Украина-НАТО."Это то, что мы еще должны решить, и я надеюсь, что мы найдем это решение", – сказал Столтенберг.Союзники по Североатлантическому блоку приняли решение предоставить Украине партнерский статус 12 июня. Однако Венгрия уже несколько лет блокирует заседания комиссии Украина-НАТО выше уровня послов. В Будапеште считают, что украинский закон о языках ущемляет права проживающих на Украине венгров.