Ксения Собчак призналась, что подверглась домашнему насилию. Ее сильно толкнули, придушили, она ударилась.

Ксения Собчак призналась, что подверглась домашнему насилию. Ее сильно толкнули, придушили, она ударилась.Актриса Агата Муцениеце стала очередной звездной гостьей скандально известной программы Ксении Собчак "Осторожно, Собчак!" Артистка откровенно рассказала о домашнем насилии и разводе с популярным актером Павлом Прилучным.О том, что в семье артистов есть проблемы, слухи ходили давно. Однако Агата тщательно скрывала их, стараясь демонстрировать лишь счастье и довольство, гармонию в отношениях. Правда открылась, когда Муцениеце сама обнародовала видео, в котором со слезами на глазах пожаловалась, что Прилучный попытался выгнать ее с детьми из дома, поднял на нее руку, сына и дочь довел до слез."Мне надоело прикрывать его зад, он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах", – дрожащим от слез голосом сообщила актриса.В интервью Ксения Собчак спросила, почему Агата не хочет развивать эту историю: она не хочет выглядеть человеком, которого нужно жалеть, или ей кажется, что "тот факт насилия был недостаточным". Актриса удивленно посмотрела на собеседницу и спросила: "Почему?"15 Июн 2020 в 3:12 PDTИ вот тут-то Ксения Собчак призналась, что в свое время тоже подверглась домашнему насилию. "У меня была такая история, когда я говорила своей подруге: ''Ну что я буду сейчас раздувать что-то, ну придушил меня человек, ну толкнул сильно, я об стену ударилась, но я же не потеряла сознание, я без синяков''. Это неправильно", – заключила телеведущая.Она не стала уточнять, ни когда это произошло, ни с кем тогда состояла в отношениях. Что касается Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, то накануне, 15 июня, .