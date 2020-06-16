Сегодня также вновь заработали библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

Летние веранды ресторанов и кафе, музеи, выставки, зоопарк и спортивные мероприятия вновь станут доступны для посещения в Москве со вторника. Их открытие стало частью очередного этапа смягчения введенных из-за пандемии коронавируса мер в городе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.Власти столицы ранее разработали и представили поэтапный план снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, мэр отмечал, что окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В своем блоге Собянин отметил, что новому шагу способствовала улучшающаяся эпидемиологическая ситуация в городе.По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, во вторник сможет открыться "абсолютное большинство" летних веранд, всего в Москве их насчитывается около 3 тыс. Начать подготовку к их открытию рестораны и кафе могли уже с 1 июня.С 16 июня снимаются и ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. Возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Посещение спортивных мероприятий разрешается при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.Следующим этапом власти с 23 июня планируют открыть фитнес-клубы и снять ограничения в работе детских садов и учреждений соцзащиты. При этом ношение в общественных местах масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции остаются обязательными. Предприятия города должны строго соблюдать требования санитарных врачей.