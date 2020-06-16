Лобовое столкновение в Кузбассе: пострадали семь человек. Как сообщает ГТРК Кузбасс, ДТП произошло сегодня утром. Как уточнили в ГУ МВД по Кемеровской области, за рулем отечественной легковушки был человек без прав.

Лобовое столкновение в Кузбассе: пострадали семь человек. Как сообщает ГТРК "Кузбасс", ДТП произошло сегодня утром на трассе Белово – Коновалово – Прокопьевск.По предварительной информации, на 17-м километре дороги LADA Priora, за рулем которой был 21-летний мужчина, выехав на встречку, столкнулась с Toyota Windom. Различные травмы в результате аварии получили все участники ДТП: оба водителя, три пассажира "Тойоты", а также двое ехавших в "Ладе". В их числе девушка 17 лет.Как уточнили в ГУ МВД по Кемеровской области, полицейским удалось выяснить, что за рулем отечественной легковушки был человек без прав.