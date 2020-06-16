Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику."Слава богу, и нефти хватает в мире — бери — не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", — заявил президент республики (цитата "БелТА").В начале апреля 2020 года Лукашенко заявил, что цена газа из РФ должна составлять от $40 до $45.Министерство энергетики Белоруссии настаивает, чтобы цена на российский газ была пересмотрена. Такое заявление было сделано 10 июня 2020 года после переговоров с участием глав министерств энергетики двух стран — Александра Новака и Виктора Каранкевича, а также председателя набсовета "Газпром трансгаз Беларусь" Александра Мешкова и посла Белоруссии в Москве Владимира Семашко. Переговоры прошли в формате видеоконференции."Газпром" предложил Минску переговоры о поставках газа в 2021 году, после того как будет урегулирован долг в $165,6 миллиона, однако это предложение было отвергнуто. Белорусская сторона отметила, что между Минском и Москвой есть разногласия по стоимости газа "с учетом его калорийности".