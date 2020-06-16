Сбережения россиян на банковских вкладах начали сокращаться после роста в апреле. Причина – майские праздники, уточнили в ЦБ РФ.

Сбережения россиян на банковских вкладах начали сокращаться после роста в апреле. Причина – майские праздники, уточнили в ЦБ РФ.Но отток накоплений с вкладов не превысил снятие наличных со счетов в начале кризиса, отметили в Банке России. "Больше траты из-за праздников, а доходы ниже из-за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате", — объяснили РБК в пресс-службе регулятора.В марте 2020 года россияне сняли больше наличных, чем за весь 2019 года, - 1 триллион руб. наличными из-за опасений закрытия банков на время карантина. Тем не менее запас накоплений был настолько велик, что общий объем средств физических лиц в банках, размещенных в рублях, увеличился в марте на 0,01% (19,9 миллиарда руб.), и составил 24,522 триллиона руб. Отток долгосрочных рублевых депозитов за март составил 224,5 миллиарда руб. Однако его компенсировал приток средств, размещенных на счетах до востребования и вкладах на срок до месяца.В апреле возобновился рост вкладов населения после кризисного марта, и продолжилось увеличение кредитования компаний, сообщается в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2020 года".Вклады россиян на банковских счетах выросли на 371 миллиард руб. (+1,2%) после оттока в марте (-315 миллиардов руб., или −1,0%). В апреле 2020 года чистая прибыль банков рухнула в 6 раз до 32 миллиардов руб. по сравнению с мартом.Российские банки в 2020 году останутся прибыльными, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, снизятся комиссионный и процентный доходы, "но такого удара по процентной марже, как было в 2014-2015 годах, быть не может".В 2019 году банки заработали в очередной раз рекордную прибыль, и Банк России в условиях пандемии рекомендует банкам не выплачивать дивиденды: эта прибыль может стать источником капитализации банков.Доналоговая прибыль российского банковского сектора в 2019 году выросла в 1,5 раза до 2 триллионов руб., чистая прибыль увеличилась в 1,7 раза до 1,7 триллиона руб. Вклады населения в банках за 2019 год выросли на 9,9% и составили 30,549 триллиона руб.