Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках в первой декаде июня снизилась до 5,01%, сообщил Банк России.

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших российских банках в первой декаде июня снизилась до 5,01%, сообщил Банк России.Ставка в третьей декаде мая достигала 5,04%, а во второй — 5,4%, первой — 5,51%. Ставки по валютным вкладам с 2019 года остаются на низком уровне.Ставки по вкладам и кредитам снижаются или растут после решения ЦБ РФ снизить или повысить ключевую ставку. В последнее время ЦБ взял курс на снижение ставок, поэтому снижаются ставки по вкладам и кредитам. ЦБ РФ 24 апреля 2020 года снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта до 5,5% годовых.Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки ЦБ до 5% в июне и до 4% к концу сентября. Инвестбанк Goldman Sachs ожидает снижения ключевой ставки Банка России до 3,5%: ЦБ в июне снизит ключевую ставку на 1%, в июле — на 0,5%, в I квартале 2021 года — еще на 0,5% до 3,5%.Майские праздники вызвали отток вкладов в России за месяц на 0,1%, или примерно на 31,5 миллиарда руб., с 31,48 триллиона руб. на 1 мая 2020 года. Но отток накоплений с вкладов не превысил снятие наличных со счетов в начале кризиса, отметили в Банке России. "Больше траты из-за праздников, а доходы ниже из-за меньшего количества рабочих дней, особенно у людей на сдельной оплате", — объяснили в пресс-службе регулятора.В марте 2020 года россияне сняли больше наличных, чем за весь 2019 года, - 1 триллион руб. наличными из-за опасений закрытия банков на время карантина. Тем не менее запас накоплений был настолько велик, что общий объем средств физических лиц в банках, размещенных в рублях, увеличился в марте на 0,01% (19,9 миллиарда руб.) и составил 24,522 триллиона руб. Отток долгосрочных рублевых депозитов за март составил 224,5 миллиарда руб. Однако его компенсировал приток средств, размещенных на счетах до востребования и вкладах на срок до месяца.В апреле возобновился рост вкладов населения после кризисного марта, и продолжилось увеличение кредитования компаний, сообщается в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2020 года".Вклады россиян на банковских счетах выросли на 371 миллиард руб. (+1,2%) после оттока в марте (-315 миллиардов руб., или −1,0%). В апреле 2020 года чистая прибыль банков рухнула в 6 раз до 32 миллиардов руб. по сравнению с мартом.