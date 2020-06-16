Бывший футболист Анжи, а ныне полузащитник Челси Виллиан может продолжить карьеру в Манчестер Юнайтед. Представители МЮ уже контактировали агентами бразильца.

Бывший футболист "Анжи", а ныне полузащитник "Челси" Виллиан может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед". Представители "МЮ" уже контактировали агентами бразильца.Контракт Виллиана с "Челси" истекает в конце июня. Лондонцы не предложили 32-летнему футболисту продлить соглашение, и, скорее всего, в ближайшее время станет свободным агентом. В услугах игрока заинтересованы несколько клубов, в том числе и "Манчестер Юнайтед".Виллиан пришел в "Челси" из махачкалинского "Анжи" в 2013 году. За семь лет выступлений в Лондоне он дважды становился чемпионом, выигрывал Кубок Англии и Кубок лиги, побеждал в Лиге Европы. В ткущем сезоне бразилец сыграл 37 встреч и забил 7 мячей.