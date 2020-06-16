Полузащитник Барселоны Анссуман Фати продолжает привлекать внимание со стороны потенциальных покупателей, а каталонцы - отклонять поступающие предложения. Игрок находится в списке тех игроков, кого в Барсе продавать не собираются.

Полузащитник "Барселоны" Анссуман Фати продолжает привлекать внимание со стороны потенциальных покупателей, а каталонцы — отклонять поступающие предложения. Игрок находится в списке тех игроков, кого в "Барсе" продавать не собираются.Однако другие топ-клубы не теряют надежд на покупку футболиста. Так, например, произошло после того, как с запросом о приобретении 17-летнего хавбека на "Барсв" вышел "Манчестер Юнайтед". Как сообщает The Times, англичане предложили за игрока 150 миллионов евро, но в ответ получила отказ. Эта сумма на 20 миллионов евро меньше той, которая прописана в контракте Фати в качестве отступных."Юнайтед" — далеко не единственный претендент на юного футболиста каталонского клуба. Помимо "Красных дьяволов" в испанце гвинейского происхождения также заинтересованы дортмундская "Боруссия", "Монако", "Ньюкасл" и "Ницца".В нынешнем сезоне Фати принял участие в 16 матчах чемпионата Испании, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей.