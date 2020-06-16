МИД России отреагировал нотой протеста на оскорбительные надписи, которые проецировались на российское посольство в Киеве 12 июня в День России. В заявлении российское внешнеполитическое ведомство выражена надежда, что Украина примет меры для нормальной работы иностранных дипучреждений на своей территории.

МИД России отреагировал нотой протеста на оскорбительные надписи, которые проецировались на российское посольство в Киеве 12 июня в День России. В заявлении российское внешнеполитическое ведомство выражена надежда, что Украина примет меры для нормальной работы иностранных дипучреждений на своей территории.Смоленская площадь апеллирует к обеспечению принципов взаимности и традиций дипломатии, а также заявляет о недопустимости нарушений спокойствия или оскорблений достоинства иностранных дипломатических представительств. Москва напомнила Киеву, что обеспечение нормальной работы посольств – это международные обязательства, взятые Киевом на себя. А именно речь идет о Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина.Также в Москве подчеркнули. что действия в Киеве не единичные. В том числе "креативность" проявил департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Он разместивший свою эмблему на зданиях и билбордах у российских генконсульств в Харькове, Одессе и Львове.