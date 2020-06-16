Число официально зарегистрированных безработных граждан в России выросло за два месяца на 1 миллион 50 тысяч человек и превысило 2,4 миллиона человек. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Число официально зарегистрированных безработных граждан в России выросло за два месяца на 1 миллион 50 тысяч человек и превысило 2,4 миллиона человек. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании президента Владимира Путина о реализации принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".Котяков сообщил, что, по предварительным данным Росстата, всего в России свыше 4,5 миллиона безработных граждан.Последние данные по безработице озвучивались 1 июня. Тогда Котяков сообщил, что в России 2,09 миллиона зарегистрированных безработных. По его мнению, самым сложным на рынке труда будет третий квартал этого года, а затем положение начнет улучшаться.Таким образом, за полмесяца официальная безработица выросла на 334 тысяч человек или на 15,9 процента.