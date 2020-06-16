В Дагестане удалось стабилизировать ситуацию после резкого роста числа заболевших коронавирусом нового типа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.

В Дагестане удалось стабилизировать ситуацию после резкого роста числа заболевших коронавирусом нового типа, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе совещания у премьер-министра Михаила Мишустина. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".По его словам, в процессе активно принимали участие не только Министерство здравоохранения, но и Минобороны, Роспотребнадзор и федеральные клиники."И сегодня хочется отметить, что ситуация стабилизировалась не только по заболеваемости и по улучшению исходов, мы видим и по тестированию. Это важный элемент", — сообщил глава Минздрава.Он пояснил, что за последний месяц количество тестирований в республике увеличилось более чем в шесть раз.Мурашко также отметил, что в помощь региональным врачам направляются лучшие московские специалисты. В частности, делиться опытом с дагестанскими медиками отправился главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.Ранее сообщалось, что 15 июня в Дагестане начинается первый этап снятия введенных из-за коронавируса ограничений. Возобновится работа предприятий сферы услуг, откроются непродовольственные магазины, можно будет гулять и заниматься спортом на улице.