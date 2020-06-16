Вторую неделю общественность обсуждает смертельное ДТП, которое произошло по вине пьяного Михаила Ефремова 8 июня. Некоторые уже вынесли приговор артисту, другие же рьяно защищают его. Мол, не стоит добивать человека. Следующим слово решил взять Владимир Познер.

Вторую неделю общественность обсуждает смертельное ДТП, которое произошло по вине пьяного Михаила Ефремова 8 июня. Некоторые уже вынесли приговор артисту, другие же рьяно защищают его. Мол, не стоит добивать человека. Следующим слово решил взять Владимир Познер.Журналист Владимир Познер рассказал, что Михаил Ефремов пьет очень давно. Актер не в первый раз садится за руль пьяным. А поскольку безответственность артиста привела к смерти человека, телеведущий нисколько ему не сожалеет.Познеру очень жаль семью Ефремова, а также Сергея Захарова, который умер в ДТП, и его родных. Владимир Владимирович считает, что Ефремов за такое деяние обязан понести суровое наказание, а на приговор никак не должны повлиять заслуги актера. "Михаила Ефремова мне не жалко, и я надеюсь, что наказание для него будет таким же, как для совершенно неизвестного человека за это же преступление", – сказал журналист.Также Владимиру Владимировичу не кажется, что историю с Ефремовым кто-то специально раскручивает. Телеведущий объяснил, что обилие новостей по этому поводу – это нормальная вещь, ведь люди любят обсуждать такие сенсационные события. "Малоинтересно обсуждать экономические вопросы. Это не является тем предметом, который привлекает массовое внимание", – отметил он.12 Июн 2020 в 2:36 PDTНапомним, Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения за рулем автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался через несколько часов от полученных травм.На данный Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Идет следствие. Вероятно, в суде рассматривать дело по существу будут в августе.