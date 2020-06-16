После визита в МИД РФ посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька сообщил, что Прага получила от Москвы две фамилии, которые будут объявлены персонами нон грата.

После визита в МИД РФ посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька сообщил, что Прага получила от Москвы две фамилии, которые будут объявлены персонами нон грата, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, о высылке из Чехии двух сотрудников диппредставительства РФ.По информации Россотрудничества, речь идет об и.о. главы представительства агентства в Праге и еще одном его сотруднике.В конце апреля еженедельник Respekt сообщил, что в Прагу приехал мужчина с российским дипломатическим паспортом. У этого гражданина якобы при себе был рицин, чтобы, по словам журналистов, отравить трех пражских политиков, имеющих отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.Комментируя произошедшее, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения с Москвой портятся со стороны определенной части элиты Чехии, отметив, что с нашей стороны последует зеркальный ответ.