В районе Кэсонского промышленного комплекса на территории КНДР слышны взрывы и виден дым, передает со ссылкой на южнокорейские СМИ. По предварительным данным, произошел подрыв комплекса ..

В районе Кэсонского промышленного комплекса на территории КНДР слышны взрывы и виден дым, передает со ссылкой на южнокорейские СМИ. По предварительным данным, произошел подрыв комплекса межкорейского офиса связи.Ранее стало известно о решении властей Северной Кореи прекратить работу коммуникационной линии с Южной Кореей. Кроме заявлений о том, что Пхеньяну нечему обсуждать с Сеулом за столом переговоров, в стране рассказали о рассмотрении возможности ввести войска в демилитаризованную зону.