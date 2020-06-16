16.06.2020

2020-06-16 16:20:04

Нелли Титова уволена с должности ЕРИЦ во Владимире

Поскольку суд признал незаконным увольнение прежнего директора.

На основании приказа № 133 от 15.06.2020 г. Ермолаев Дмитрий Юрьевич приступил к своим должностным обязанностям в качестве Генерального директора ООО «ЕРИЦ Владимирской области» с 15 июня 2020 года, сообщила пресс-служба компании.

И решение о восстановлении Ермолаева Д.Ю. в качестве единоличного исполнительного органа ООО «Единый расчётно-информационный центр Владимирской области» согласно решению суда, подлежало немедленному исполнению.

Напомним, что на состоявшемся 11 июня 2020 года судебном заседании Октябрьского районного суда города Владимира, было вынесено решение о признании незаконным, недействительным решение внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Единый расчетно-информационный центр Владимирской области» от февраля 2020 года в части досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «ЕРИЦ Владимирской области» Ермолаева Д.Ю.