Популярная актриса смогла быстро прийти в форму после рождения ребенка. Елена Подкаминская похвасталась перед поклонниками стройной фигурой.

Популярная актриса смогла быстро прийти в форму после рождения ребенка. Елена Подкаминская похвасталась перед поклонниками стройной фигурой.На днях знаменитость приняла участие в необычной фотосессии на территории киностудии "Мосфильм". В инстаграм-аккаунте Елена Подкаминская разместила кадры, где она запечатлена в черном платье с глубоким декольте.41-летняя артистка рассказала, что должна была появиться в этом наряде в одной из сцен, однако съемки отменили. "Платье осталось. Мы с Ульяной Спировой (фотографом. – Прим.ред) не растерялись. Побродили в тиши", – поделилась звезда.Пользователи Сети пришли в восторг от ее фигуры. Многие отметили, что на снимках Елена Подкаминская похожа на знаменитую французскую актрису Фанни Ардан. Другие же заметили ее сходство с американской знаменитостью Сарой Джессикой Паркер."Вы самая изящная и женственная из всех, кого я когда-либо видела", "Многоликостью вашей красоты невозможно налюбоваться!", "Эффектная и утонченная", – оставили комментарии восхищенные подписчики.15 Июн 2020 в 3:38 PDTНапомним, приобрела известность благодаря роли арт-директора ресторана в сериале "Кухня". Также она снялась в фильмах "О чем говорят мужчины", "Ночные сестры" и "Андерсен. Жизнь без любви".