Всем давно известно, что Михаил Ефремов любит выпить. Он неоднократно являлся на съемки фильмов в нетрезвом виде. Однажды пьяный актер вступил в перепалку с Никитой Михалковым.

Всем давно известно, что Михаил Ефремов любит выпить. Он неоднократно являлся на съемки фильмов в нетрезвом виде. Однажды пьяный актер вступил в перепалку с Никитой Михалковым.На днях Никита Михалков прокомментировал жуткую аварию, которую устроил Михаил Ефремов на прошлой неделе. Режиссер считает, что произошедшее является закономерным финалом для "ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью звездных скотов".Общественность гадала, почему Никита Сергеевич так резко высказался в адрес артиста. Оказалось, в свое время Михалков пострадал из-за выходок пьяного Ефремова.Это было в 2007 году, на съемках фильма "12". Ефремов играл одного из присяжных. Однажды Михаил Олегович не пришел на площадку, его не было три дня. Съемки пришлось остановить. Однако потом, как только Ефремов соизволил прийти на работу, легче не стало. Артист явился в нетрезвом состоянии. Разумеется, Никита Сергеевич его отчитал."Будешь пить, тебя перестанут снимать, никто связываться уже с тобой не хочет", – говорил Михалков Ефремову.Михаил Олегович ответил режиссеру грубо. Актер обматерил Никиту Сергеевича, но последний сдержался и не стал вступать в конфликт, рассказал известный продюсер "".9 Июн 2020 в 10:31 PDTНапомним, 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве. Актер выехал на встречную полосу и врезался автомобиль, водитель которого скончался от полученных травм спустя несколько часов. Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Актер признал свою вину.