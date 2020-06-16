Ани Лорак очень скучает по работе и путешествиям. Вероятно, совсем скоро это можно будет осуществить, а пока артистка наслаждается днями, проведенными дома.

Ани Лорак очень скучает по работе и путешествиям. Вероятно, совсем скоро это можно будет осуществить, а пока артистка наслаждается днями, проведенными дома.Судя по снимкам, Ани Лорак очень любит черный цвет. Очевидно, в ее гардеробе очень много темных вещей. Например, недавно на торжество по случаю для рождения дочери Каролина надела черное платье и облачила в одежду этого же цвета дочь.На днях певица снова предпочла стиль "тотал-блэк". Знаменитость надела короткое платье, благодаря которому можно заметить ее стройные ноги, и косуху. Образ Каролина дополнила босоножками на высокой платформе. Из-за них певица кажется высокой, хотя ее рост равен 162 сантиметрам.В таком образе артистка решила позировать для фото, выйдя на балкой своего дома. Снимок Ани Лорак опубликовала в инстаграм-аккаунте.Пользователи Сети пришли в восторг от внешнего вида артистки. Они адресовали знаменитости огромное количество комплиментов. "Эти бесконечные ноги!", "Какая красивая!", "Дива!", "Лучшая!", – написали поклонники.15 Июн 2020 в 5:46 PDTНапомним, недавно Ани Лорак . Через эту фирму проходят деньги, которые артистке удается заработать на своих концертах.