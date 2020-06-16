Корвет Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов доставили во Владивосток, где его достоят и отправят на ходовые и государственные испытания в Японском море. Министерство обороны РФ опубликовало видео транспортировки боевого корабля.

Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" доставили во Владивосток, где его достоят и отправят на ходовые и государственные испытания в Японском море. Министерство обороны РФ опубликовало видео транспортировки боевого корабля.#Видео Во Владивосток сегодня доставили третий серийный корвет проекта 20380 «Герой РФ #АлдарЦыденжапов». В Японском море пройдут заводские ходовые и государственные испытания нового корабля https://t.co/RHOdmYP8dh #ВВО #ТихоокеанскийФлот #Корабли #Корветы #Госиспытания #ВМФ #ОПК pic.twitter.com/XVHurtN3wV— Минобороны России (@mod_russia) June 16, 2020Напомним, 4 июня "Алдара Цыденжапова" завели в транспортный док "Зея" на Амурском судостроительном заводе и начали буксировать на сдаточную базу в столице Приморья.Военные планируют заселить экипаж на корвет уже в конце июня. А передача боевого корабля Тихоокеанскому флоту намечена на конец 2020 года.Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" – представитель модернизированного проекта 20385. Водоизмещение – около 2 тысяч тонн, длина – примерно 100 метров, экипаж – 99 человек. Основное вооружение – ракетные комплексы "Калибр" и "Оникс".