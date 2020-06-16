Ньюкасл намерен приобрести лучшего бомбардира Серии А нападающего Лацио Чиро Иммобиле. Английский клуб готов заплатить за 30-летнего нападающего 55 миллионов евро.

"Ньюкасл" намерен приобрести лучшего бомбардира Серии А нападающего "Лацио" Чиро Иммобиле. Английский клуб готов заплатить за 30-летнего нападающего 55 миллионов евро."Ньюкасл", который в скором времени перейдет в собственность саудовского консорциума, планирует серьезно усилить состав. Одним из потенциальных приобретений считается нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле. 30-летний нападающий забил 27 мячей в 26 встречах и возглавляет список самых результативных футболистов Серии А."Ньюкасл" готов заплатить 55 миллионов евро за 30-летнего футболиста, сообщает "Спорт сегодня". Самому Иммобиле английской клуб предлагает пятилетний контракт с окладом 8 миллионов евро в год.