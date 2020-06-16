Коронавирус продолжает оставаться одной из самых заметных и страшных угроз для всего мира. Эта опасность усугубляется тем, что ученые уже обнаружили новый подвид штамма, вызывающего COVID-19.

Коронавирус продолжает оставаться одной из самых заметных и страшных угроз для всего мира. Эта опасность усугубляется тем, что ученые уже обнаружили новый подвид штамма, вызывающего COVID-19.Об обнаружении нового штамма, вызывающего COVID-19, сообщили Ученые панамского института здоровья. Модификации вируса образовали новый подвид, рассказали специалисты.В Панаму из-за особенностей географического расположения страны и ее статуса регионального транспортного хаба коронавирус проник одновременно из разных уголков мира. До того, как в стране возникла собственная мутация, там уже были четыре подвида из США, и по одному из Италии, Испании, Франции и Азии.Информации о патогенности и уровне заразности нового штамма пока не появилось. Для этого он должен быть тщательно изучен специалистами.Отметим, ранее многие эксперты указывали на то, что коронавирус в ходе охватившей весь мир пандемии меняется. По оценкам научного сообщества, болезнь может стать более заразной, однако менее опасной для жизней тех, кто ее подхватил.Еще один вопрос, остро стоящий на повестке дня – возможность повторной волны эпидемии. И наличие разных штаммов возбудителей COVID-19 создает риск, что не каждая вакцина сможет окончательно избавить мир от угрозы распространения этой болезни.1 Июн 2020 в 9:57 PDT