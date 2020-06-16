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<a href="https://33live.ru/novosti/16-06-2020-obzor-plansheta-samsung-galaxy-tab-s6-lite-predlagayut-operitsya.html" target="_blank">Обзор планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite: предлагают опериться</a> - Электронное перо S Pen, стереозвук от AKG с Dolby Atmos, металлический корпус и качественный 10,4-дюймовый IPS-экран — вот ключевые особенности этого относительно доступного планшета. В этом обзоре Samsung Galaxy Tab S6 Lite выясним все его преимущества и недостатки.