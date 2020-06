Электронное перо S Pen, стереозвук от AKG с Dolby Atmos, металлический корпус и качественный 10,4-дюймовый IPS-экран — вот ключевые особенности этого относительно доступного планшета. В этом обзоре Samsung Galaxy Tab S6 Lite выясним все его преимущества и недостатки.

Электронное перо S Pen, стереозвук от AKG с Dolby Atmos, металлический корпус и качественный 10,4-дюймовый IPS-экран - вот ключевые особенности этого относительно доступного планшета. В этом обзоре Samsung Galaxy Tab S6 Lite выясним все его преимущества и недостатки.В начале мая в российской рознице появился более доступный вариант Android-планшета Samsung Galaxy Tab S6 (наш обзор здесь), вышедшего в прошлом году. От флагманской модели Lite-версия отличается не только уровнем аппаратной начинки, включая мощность процессора, качество дисплея, технологию стилуса и отсутствие дактилоскопического сканера, встроенного в экран, но уже и внешне - например, количеством декоративных решеток динамиков на корпусе и числом объективов у тыловой камеры. Впрочем, бюджетный вариант против Samsung Galaxy Tab S6 и стоит почти вдвое дешевле.Обзор Samsung Galaxy Tab S6 Lite: технические характеристикиМодель: SM-P615/SM-P610Операционная система: Android 10 (Q) c Samsung One UI 2.1Дисплей: 10,4 дюйма, емкостной IPS, разрешение WUXGA+ (2000х1200 точек, 5:3), плотность точек на дюйм 224 ppi, поддержка S Pen (4 096 уровней нажатия, 0,7 мм перо, вес 7,03 г)Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Samsung Exynos 9611, 10-нм LPE, 4 ядра ARM Cortex-A73 (2,3 ГГц) + 4 ядра ARM Cortex-A53 (1,7 ГГц)Графическая подсистема: ARM Mali-G72 MP3Оперативная память: 4 ГБВстроенная память: 64 ГБ/128 ГБ, отдельный слот для карты памяти microSD/HC/XC (до 1 ТБ)Тыловой фото-модуль: основная камера - 8 МП (оптический размер 1/4 дюйма, пиксель 1,12 мкм), объектив (f/1.9), видео [email protected] Фронтальная камера: 5 МП, объектив (f/2.0), видео [email protected] Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), VHT80 MIMO, Wi-Fi Direct, ANT+, Bluetooth 5.0 (LE), USB Type-C (USB 2.0, USB-OTG), 3,5-мм аудио-коннекторСвязь (SM-T865): GSM/GPRS/EDGE, 3G UMTS, 4G LTE; 3CA Cat. 11 (до 600 Мбит/с), LTE-FDD: В3 (1800 МГц), В7 (2600 МГц), В 20 (800 МГц); LTE-TDD: B38 (2600 МГц)Формат SIM-карты (SM-P615): nanoSIM (4FF)Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS/GalileoЗвук: стереодинамики AKG, Dolby AtmosСенсоры: акселерометр, гироскоп, датчик Холла, датчик освещённости (RGB)Аккумулятор: несъемный, 7 040 мА*ч, быстрая 15-ваттная зарядкаГабариты: 244,5x154,3x7 ммВес (SM-P615/SM-P610): 467 г/465 гЦвета: серый, голубой, розовыйОбзор Samsung Galaxy Tab S6 Lite: дизайнХотя Samsung, в отличие от многих других производителей, продолжает регулярно пополнять портфолио своих планшетов новыми моделями, в компании, похоже, полагают, что в дизайне этих аппаратов революционные инновации выглядели бы не совсем уместно. По этой причине классический экстерьер подобных устройств в течение нескольких последних лет если и изменился, то весьма незначительно.Как и у флагманского девайса, корпус и рама Galaxy Tab S6 Lite выполнены из алюминиевого сплава. Чуть меньший размер экрана почти не сказался на размерах устройства в плане: (244,5x154,3 мм) против (244,5x159,5 мм). При той же емкости встроенного аккумулятора в упрощенной версии корпус неожиданно получился тяжелее (467 г против 420 г) и чуть толще (7 мм против 5,7 мм). Для Galaxy Tab S6 Lite предлагается три окраса - голубой, розовый и серый (на тест нам достался планшет в последней расцветке).Плоское защитное стекло (производитель неизвестен) закрывает экран с непривычно широкими после смартфона рамками, благодаря которым устройство удобно держать в руках, не вызывая ложных срабатываний. Если принять портретную ориентацию Galaxy Tab S6 Lite за основную, то объектив фронтальной камеры разместился на верхней рамке дисплея, а RGB-датчик освещенности, судя по описанию, спрятался где-то у правого ребра. Пиктограммы "Назад", "Домой" и "Последние приложения", которые в настройках можно заменить жестами, в зависимости от ориентации экрана, перемещаются в его нижнюю часть.На верхнем торце поместили отверстие для микрофона, 3,5-мм аудио-коннектор и декоративную решетку одного из стереодинамиков.Другой динамик под тем же брендом AKG расположился на нижнем торце вместе с разъемом USB Type-C (USB 2.0).На правом ребре находятся качелька регулировки громкости и чуть меньшая по размеру кнопка включения/блокировки. Здесь же оказались отверстие для второго микрофона, а ближе к нижнему торцу - закрытый слот, где на двустороннем лотке с одной стороны есть место для карты памяти microSD, а с другой (только у модели SM-P615 с LTE) - для модуля идентификации абонента (формата nanoSIM). Левое ребро пустует, так как разъема для подключения чехла-клавиатуры Keyboard Cover в Lite-версии не предусмотрено.Задняя панель планшета украшена логотипами Samsung и Sound by AKG.А в ее левой верхней части разместил объектив камеры тылового фото-модуля, который обошелся без светодиодной вспышки.Обзор Samsung Galaxy Tab S6 Lite: S Pen и BookCoverСущественным дополнением к Galaxy Tab S6 Lite стало электронное перо S Pen с механической кнопкой.Поскольку габаритные размеры не позволили организовать пенал непосредственно в корпусе планшета, для стилуса используется специальный магнитный держатель (рядом с механическими кнопками управления на боковой грани). Чтобы не потерять S Pen, перемещать в таком виде непрочный тандем явно не стоит.На внутренней стороне чехла-книжки BookCover Galaxy Tab S6 Lite предусмотрена специальная ниша, где перо удерживается, как и сам девайс, на магнитных фиксаторах. Планшет в этом классическом чехле можно установить на столе под одним из двух углов, что удобно при чтении, просмотре видео и серфинге по интернету.В базовый комплект BookCover не включили, а посему на момент тестирования за него пришлось бы выложить еще 6 290 рублей. На первых порах, при заказе вместе с планшетом можно было рассчитывать на 50%-ую скидку.Чтобы просто защитить Galaxy Tab S6 Lite от пятен и царапин, в фирменном магазине Samsung всего за 1 990 рублей предлагают прозрачный чехол-накладку (клип-кейс) Araree S Cover с отделением для стилуса.Возвращаясь к S Pen, отметим, что встроенного источника питания для своей работы данный вариант не требует, то есть, является пассивным пером. Напомним, что подобными стилусами для Samsung всегда занималась компания Wacom, первой предложившая использовать в их работе явление электромагнитного резонанса, а силу нажатия связать с изменением электрической емкости. В общем, умеющий определять 4 096 уровней нажатия S Pen, вес которого всего 7,03 грамма, а толщина наконечника 0,7 мм, обладает неограниченной автономностью. Правда, о "волшебных" жестах, доступных для активного стилуса (со встроенной батарейкой и Bluetooth), придется забыть.Кстати, чудом сохранившееся электронное перо от планшета 8-летней давности Galaxy Note 10.1 (наш обзор здесь) в дуэте с Galaxy Tab S6 Lite тоже работало, но в меру своих способностей, разумеется (только 1 024 уровня нажатия).Обзор Samsung Galaxy Tab S6 Lite: экранНовую Lite-версию планшета существенно "облегчили" за счет экрана. На смену Super AMOLED-матрице пришла 10,4-дюймовая IPS-панель с диагональю всего на одну десятую дюйма меньше, чем у флагманского Galaxy Tab S6. При разрешении WUXGA+ (2000x1200 точек) плотность пикселей на дюйм на ней составляет 224 ppi. Некоторые полагают, что благодаря мягкой цветопередаче, IPS-экран лучше подходит для длительной работы с планшетом, поскольку меньше утомляет глаза. К тому же соотношение сторон экрана (5:3) близко к кинематографическому кашетированному формату (1,66:1), что удобно для просмотра фильмов. Однако многим замена Super AMOLED на IPS вряд ли придется по душе.В настройки раздела "Дисплей" включены масштабирование элементов экрана и шрифта, с возможным изменением стиля последнего. Уровень яркости регулируется вручную или автоматически (опция "Адаптивная яркость"). Включить режим затемнения можно либо немедленно, либо от заката до рассвета, либо по расписанию пользователя. Хотя регулировки цветовой температуры в настройках нет, увеличить количество "желтизны" на экране можно прямо с панели быстрых переключателей, тапнув по пиктограмме "Фильтр синего". Олеофобное покрытие на защитном стекле имеется, но, вообще говоря, не очень впечатляет.Обзор Samsung Galaxy Tab S6 Lite: камерыТыловой фото-модуль на планшете может понадобиться разве только в том случае, если под рукой нет смартфона. При этом, в отличие от флагмана, у Galaxy Tab S6 Lite тыловая камера осталась в одиночестве, то есть, без вспомогательной. Ее оснастили 8-мегапиксельным датчиком (оптический размер 1/4 дюйма, размер пикселя 1,12 мкм), а также объективом с апертурой f/1.9 и автофокусом. Максимальный размер кадра при соотношении сторон 4:3 составляет 3264х2448 точек. А вот для 5-мегапиксельный фронтальной камеры выбрали объектив с фиксированным фокусом и светосилой f/2.0. Максимальное разрешение селфи составляет 2576х1932 точки. Помимо видеоконференций и "самострелов" эта камера пригодится еще при распознавании лица для разблокировки планшета.В приложении "Камера" все "по-взрослому": основные режимы съемки - "Живой фокус", "Фотография", "Видеозапись" - меняются горизонтальными свайпами. В разделе "Еще" собраны дополнительные режимы, включая, в частности, "Про", "Гиперлапс", а также вход в "Камеру Bixby" и AR-Zone (развлекательный редактор дополненной реальности). В "Про"-режиме рекомендуется, например, самостоятельно выставить ступень экспозиции, значение светочувствительности (ISO) и пресет для баланса белого. Также вручную выбирается способ экспозамера - точечный, матричный или центровзвешенный. А вот для "Фотографии" яркость изображения корректируется ползунком "+/-", который появляется после тапа по видоискателю. Кстати, тапом с удержанием в выбранном месте можно заблокировать настройки автофокуса и экспозиции. Снимки с камер предлагается сохранять в экономном HEIF-формате. Режим "Авто HDR" активируется автоматически при включении соответствующей опции. Для "Оптимизации кадра" ИИ-функции занимаются подбором лучших параметров в соответствии со сценой.Для портретов и селфи, помимо активации одного из фильтров, предлагается также воспользоваться "бьютификаторами" (гладкость и тон кожи, линия подбородка, глаза) из раздела "Красота". На оба фото-модуля можно записывать видео в максимальном разрешении FHD (1920х1080 точек) с частотой кадров 30 fps. В настройках предусмотрено включение опций "Видеокодек HEVC" и "Стабилизация видео". Для интервальной съемки (режим "Гиперлапс") фиксируемые события можно ускорить в 4, 8, 16, 32 или 64 раза. Весь контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (HEVC/AVC - видео, AAC - звук). Процесс съемки на планшет несколько облегчает возможность перемещения кнопки спуска затвора (начала записи) в любую часть экрана (видоискателя). Несколько кадров с тыловой камеры Galaxy Tab S6 Lite можно посмотреть здесь.Обзор Samsung Galaxy Tab S6 Lite: звукВ отличие от флагманской модели, в Galaxy Tab S6 Lite квартет динамиков под брендом AKG сократили до стерео-дуэта. На вкладке "Качество звука и эффекты" есть доступ к настраиваемому 9-полосному эквалайзеру с пятью пресетами. Там же активируется опция объемного звучания Dolby Atmos с четырьмя профилями - "Авто", "Фильм", "Музыка" и "Голос". При подключении проводных наушников открывается доступ к функции улучшения качества звука UHQ upscaler.Опция "Отдельный звук из приложения" позволяет выводить звук от выбранной программы на соответствующее аудиоустройство. Среди Bluetooth-кодеков на планшете числятся AAC и aptX. Контент из приложения "Звукозапись" сохраняется в формате M4A в выбранном заранее качестве - высоком (256 кбит/с, 48 кГц), среднем (128 кбит/с, 44,1 кГц) или низком (64 кбит/с, 44,1 кГц). Во время записи беседы можно оставлять метки по времени.Роль штатного звукового проигрывателя на планшете перешла от "Play Музыки" к "YT Музыке", которая все также добротно воспроизводит в том числе и FLAC-файлы. Кстати, вместе с планшетом идет бесплатная четырехмесячная подписка на YouTube Premium с существенной оговоркой - если раньше вы никогда не пользовались YouTube Premium, YouTube Music Premium или Google Play Music.Ну а под хорошую музыку приятней учиться, хоть танцевать, хоть готовить.Обзор Samsung Galaxy Tab S6 Lite: начинка, производительностьБазовая начинка нового планшета, включая не только чипсет, но и объем оперативной памяти, такие же, как и у смартфона Galaxy A51 (наш обзор здесь).Все ресурсы 10-нм микросхемы Exynos 9611, в том числе блоки DSP и NPU, активно задействуются в алгоритмах искусственного интеллекта. Восемь вычислительных ядер разбиты на два кластера из ARM Cortex-A73 и ARM Cortex-A53 с тактовыми частотами до 2,3 ГГц и до 1,7 ГГц соответственно. За обработку графики отвечает ускоритель ARM Mali-G72 MP3, понимающий кодеки MFC, HEVC (H.265) и H.264. Заявлена поддержка дисплеев с разрешением до WQXGA (2560х1600 точек), а также работа с видео 4K/UHD (до 120fps). Платформа позволяет использовать оперативную память типа LPDDR4x, а также флэш-память типа UFS 2.1 и eMMC 5.1. Конфигурацию Galaxy Tab S6 Lite дополняют 4 ГБ оперативной памяти.Тестирование Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Результаты в бенчмарках AnTuTu, GeekBench и 3DMarkНа планшете запускаются "тяжелые" игры, однако на них, включая популярную PUBG Mobile, настройки графики рекомендуется снизить до среднего уровня, чтобы избежать лагов.Размер встроенного хранилища составляет 64 ГБ или 128 ГБ. Его можно расширить картой памяти microSD/HC/XC объемом до 1 ТБ, для размещения которой выделено специальное место в закрытом слоте. Благодаря поддержке технологии USB-OTG к Galaxy Tab S6 Lite подключаются флэшки, в том числе и со SMI-контроллером (c USB Type-A и USB Type-C разъемами - Dual USB). А вот накопители с NTFS- и exFAT-форматированием не поддерживаются. Зато через OTG-кабель без проблем подсоединяется клавиатура или мышка.Как уже отмечалось, в LTE-модели планшета (SM-P615) другая сторона лотка для карты microSD предназначена для установки модуля идентификации абонента формата nanoSIM. Заявленная категория мобильного терминала (LTE Cat. 11) призвана обеспечить скорость приема до 600 Мбит/с. Наряду с поддержкой необходимых в России диапазонов частот (LTE-FDD b3, b7, b20 и LTE-TDD b38) в наличии еще 2-диапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0Для определения местоположения и навигации используются спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС, BDS и Galileo.Обзор Samsung Galaxy Tab S6 Lite: автономностьЕмкость встроенной батареи Galaxy Tab S6 Lite точно такая же, как и у флагманской модели Galaxy Tab S6 - 7 040 мА*ч. К нам на тест планшет поступил с 15-ваттным сетевым адаптером EP-TA200 (5 В/2 А; 9 В/1,67 А), поддерживающим быструю зарядку Samsung AFC (Adaptive Fast Charge), которая, вообще говоря, является упрощенным вариантом Quick Charge 2.0 (QC 2.0) с повышением напряжения только до 9 В.Интересно, но в рознице в комплекте с Galaxy Tab S6 Lite предлагается 7,8-ваттный сетевой адаптер EP-TA50EWE (5 В/1,55 А). С помощью EP-TA200 или другого подходящего зарядного устройства, например, с поддержкой QC 2.0/QC 3.0 или PD (Power Delivery), для заполнения встроенного аккумулятора "под горлышко" потребуется менее трех часов. У штатного адаптера результат заметно похуже.По данным производителя, на 100% залитой батарее можно разговаривать в сети 3G до 39 часов, работать в интернете (LTE или Wi-Fi) до 12 часов, слушать музыку до 149 часов или до 13 часов смотреть видео. При этом воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 13% (тест в течение 6 часов).В настройках "Батареи" предлагается ряд опций, позволяющих увеличить время автономной работы смартфона. Например, в зависимости от типа нагрузки выбрать один из трех режимов: "Оптимизированный", "Средняя экономия", "Максимальная экономия", или автоматизировать свой выбор, воспользовавшись адаптивным режимом.Обзор Samsung Galaxy Tab S6 Lite: особенности программного обеспеченияПланшет Galaxy Tab S6 Lite работает под управлением операционной системы Android 10 (Q), интерфейс которой скрыт за свежей фирменной оболочкой One UI 2.1.В этом лончере можно выбирать между обычным стилем главного экрана (все ярлыки программ собраны на рабочих столах) и стилем с отдельным меню (экраном) приложений. При этом переход к экрану приложений выполняется свайпом вверх, либо посредством выделенной кнопки, если ее активировать в настройках. Помимо изменения сетки значков программ в настройках главного экрана предлагается отображать на них индикаторы не только о наличии уведомлений, но и об их количестве.Пиктограммы "Назад" и "Последние приложения" на навигационной панели можно поменять местами, или вообще заменить жестами.Постоянно носящим очки сохранение данных лица подразделяется на два этапа (с очками и без). Для уверенного распознавания в темноте рекомендуется отметить "Повышение яркости экрана", а чтобы не оставаться на экране блокировки стоит отключить одноимённую опцию. Безопасное хранение конфиденциальных документов, фото, видео, приложений, заметок и другие файлов в зашифрованном виде на планшете обеспечивает "Защищенная папка". Увы, дактилоскопический сканер на планшете отсутствует.При поднесении S Pen к экрану и нажатия на его механическую кнопку появляется меню контекстных действий, которое можно изменить или расширить. Рукописные заметки (в пяти цветах) можно оставлять и на выключенном экране, с возможностью их последующего редактирования. Кстати, заметку можно не только отнести к определенной категории, но и добавить ей теги для удобной сортировки. Для тех, кто умеет рисовать, предназначена программа PENUP, ну и буквально все оценят возможности перевода с одного языка на другой.В установленном приложении Samsung Notes сохранили распознавание рукописного текста, причем экспорт результатов доступен также в форматах PDF и Microsoft Word.В режиме разделенного экрана каждая программа запускается в отдельном окне, размер которого можно менять.При этом удобно, например, делать рукописные заметки в плавающем окне с регулируемой прозрачностью, конспектируя просматриваемое через него обучающее видео.Обзор Samsung Galaxy Tab S6 Lite: покупка, выводыПланшет Galaxy Tab S6 Lite, получивший классический дизайн металлического корпуса в первую очередь будет востребован теми, кто хотел бы воспользоваться богатыми функциональными возможностями электронного пера S Pen, но не мог позволить себе приобретение флагманского устройства. Акцент на звуковых особенностях обусловлен наличием 3,5-аудио-коннектора, а также стереопары динамиков AKG при участии технологии Dolby Atmos. В аппаратной начинке девайса следует еще отметить качественный 10,4-дюймовый IPS-экран, аккумулятор повышенной емкости с поддержкой быстрой зарядки, а также расширение встроенного хранилища картами microSD.Помимо средней производительности устройства, следует отметить у него отсутствие дактилоскопического сканера для разблокировки экрана.На старте продаж модель Galaxy Tab S6 Lite с 64 ГБ памяти и только Wi-Fi предлагали за 28 990 рублей, а с LTE-подключением - за 32 990 рублей. Вариант на 128 ГБ с Wi-Fi обошелся бы в 31 990 рублей, а с поддержкой сотовых сетей - в 35 990 рублей.Итоги обзора Samsung Galaxy Tab S6 LiteПлюсы:Металлический корпусКачественный 10,4-дюймовый IPS-экранЕмкая батарея с быстрой зарядкойРасширение хранилища картами microSDСтереодинамики AKG, Dolby Atmos, 3,5-дюймовый коннекторПеро S Pen с предустановленным софтом в комплектеМинусы:Средняя производительностьНет дактилоскопического сканера