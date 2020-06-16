Очередной жертвой селфи могла стать жительница Челябинской области. Ее едва не погубила любовь к эффектным фотографиям, передает ГТРК Южный Урал. Как выяснилось, ЧП произошло в Магнитогорске.

Очередной жертвой селфи могла стать жительница Челябинской области. Ее едва не погубила любовь к эффектным фотографиям, передает ГТРК "Южный Урал".Как выяснилось, ЧП произошло в Магнитогорске. 18-летняя девушка залезла на крышу четырехэтажного дома, чтобы сделать селфи. Поскользнувшись, горе-фотограф сорвалась и упала в подвальную шахту. Прибывшие на место спасатели, уложив пострадавшую на спинальный щит, доставили к машине скорой помощи. Как отметили в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области, настоящее чудо, что она осталась жива. Сейчас девушка находится в больнице с многочисленными травмами.К сожалению, желание сделать красивую фотографию порой приводят к трагедии. По данным статистики, мужчины чаще становятся жертвами эффектных селфи. Видимо, из-за того, что они более рисковые.