В подмосковном Солнечногорске ко Дню медика появится огромное граффити, на котором будет изображен врача с ангельскими крыльями. В руках он будет держать планету. Высота рисунка составит ..

В подмосковном Солнечногорске ко Дню медика появится огромное граффити, на котором будет изображен врача с ангельскими крыльями. В руках он будет держать планету.Высота рисунка составит 45 метров. Он появится на многоэтажном доме, расположенном по адресу: улица Юности, дом №2. В настоящее время граффити готово чуть меньше, чем наполовину.