В Следственном комитете России по Красноярскому краю установили личность женщины, избившей в лифте девочку. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье Побои.

В Следственном комитете Российской Федерации по Красноярскому краю установили личность женщины, избившей в лифте девочку. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "Побои".Выяснилось, ребенка избила его собственная 53-летняя бабушка.Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщину, которая в лифте нанесла несколько сильных ударов по лицу маленькой девочки — инцидент попал на видео, снятое камерой наблюдения.