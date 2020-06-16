Видишь, там только две головы, а женщина тонет, - на Волге утонили мужчина и 12-летний мальчик, катавшиеся на гидроцикле. Девочка, бывшая вместе с ними, сумела выбраться на берег благодаря спасательному жилету.

Свидетели трагедии в Тверской области запечатлели на видео гибель двух человек, утонувших после опрокидывания гидроцикла на реке Волге в Кимрах в минувшее воскресенье, 14 июня.Автор ролика начал съемку сразу после того, как люди оказались в воде. Судя по голосам за кадром, очевидцами ЧП оказались дети, которые не сумели оказать помощь терпящим бедствие.Как сообщалось ранее, на гидроцикле находились три человека. Местные СМИ уточняют, что погибли 34-летний мужчина и 12-летний мальчик. Девочка двенадцати лет сумела выбраться на берег, так как удержалась на поверхности воды благодаря спасательному жилету.