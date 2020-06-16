Екатеринбургская епархия призывает молиться о вразумлении схиигумена Сергия (Николая Романова) — основателя Среднеуральского женского монастыря. Ранее он был запрещен в служении из-за публичных призывов не признавать пандемию коронавируса. Местные СМИ сообщают, что он забаррикадировался в монастыре.

Екатеринбургская епархия призывает молиться о вразумлении схиигумена Сергия (Николая Романова) — основателя Среднеуральского женского монастыря и духовника многих известных персон (в том числе он был духовником Натальи Поклонской).Ранее епархия лишила отца Сергия права проповедовать, поскольку он публично называл коронавирус "псевдопандемией, заявлял, что граждан России намерены поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу.Накануне, 15 июня, состоялось заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия, но его рассмотрение было перенесено на 26 июня."В Екатеринбургской епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия, ему дана возможность подумать до следующего заседания суда", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.Тем временем, местные СМИ сообщают о том, что отец Сергий "захватил" женский монастырь в Среднеуральске, а по его периметру выставлены казачьи патрули.Журналистам вход туда запретили, пускают только паломников, сообщает местный портал 66.ru.Не удалось попасть в монастырь и протоиерею Георгию Викторову, которого ранее назначили заместителем старшего священника Среднеуральского женского монастыря для совершения богослужения и помощи настоятельнице обители монахине Варваре (Крыгиной).Однако, как сообщает местное издание со ссылкой на соратника отца Сергия Всеволода Могучева, навстречу протоиерею Георгию вышли верующие, которые "своим видом дали понять, что не настроены слушать чужие распоряжения", поэтому заходить на территорию он не стал и уехал, взяв с собой и игуменью Варвару.В публикации также отмечается: в Екатеринбургской епархии признали, что монастырь вышел из-под контроля.При этом в комментарии радиостанции "Говорит Москва" секретарь Епархиального совета обители игумен Вениамин Райников напомнил, что на отца Сергия был наложен запрет служить, но он его нарушил.При этом игумен пояснил, что схиигумен "не захватил монастырь — он там живет"."Просто, может быть, боится, что его силой будут оттуда удалять, поэтому принимает меры безопасности", – отметил Вениамин Райников.Он также подтвердил, что у отца Сергия есть конфликт с настоятельницей, поскольку она не поддерживает его "антицерковную позицию".При этом секретарь Епархиального совета обители заверил, что "руководство монастыря не намерено прибегать к силе" – "это не христианские методы".Однако, добавил игумен Вениамин Райников, если схиигумен Сергий "будет нарушать законодательно, то тогда будем думать, что с этим делать".