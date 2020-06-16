Злоумышленник взял в аренду автомобиль по поддельным документам, снял с него GPS маяк и скрылся в неизвестном направлении...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское г. Москвы задержали подозреваемого в мошенничестве.В полицию поступило заявление от 33-летней женщины – учредителя компании, занимающейся перевозкой пассажиров. Она рассказала, что отдала в аренду, принадлежащий организации автомобиль "КИА Оптима", неизвестному мужчине. Через некоторое время у машины, которая была оснащена навигационной системой, невозможно было определить геолокацию, а арендатор перестал выходить на связь.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний безработный житель Подмосковья.Следствием было установлено, что злоумышленник взял в аренду автомобиль по поддельным документам, снял с него GPS маяк и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 1 миллион 700 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по району Богородское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование продолжается.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73