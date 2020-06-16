Днем 15 июня бойцы 24-й бригады Вооруженных сил Украины из 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов обстреляли населенный пункт Калиновка в Луганской народной республике. ..
Днем 15 июня бойцы 24-й бригады Вооруженных сил Украины из 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов обстреляли населенный пункт Калиновка в Луганской народной республике. Также они открыли огонь по селу Лозовое.
В результате один боец народной милиции ЛНР получил ранения средней степени тяжести. Ему была оказана помощь. Ответным огнем ополчение Донбасса сравняло позицию подконтрольных Киеву силовиков с землей, передает "". В результате один украинский солдат погиб, еще один получил ранения.