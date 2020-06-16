Днем 15 июня бойцы 24-й бригады Вооруженных сил Украины из 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов обстреляли населенный пункт Калиновка в Луганской народной республике. ..

Днем 15 июня бойцы 24-й бригады Вооруженных сил Украины из 120-мм минометов и автоматических станковых гранатометов обстреляли населенный пункт Калиновка в Луганской народной республике. Также они открыли огонь по селу Лозовое.В результате один боец народной милиции ЛНР получил ранения средней степени тяжести. Ему была оказана помощь. Ответным огнем ополчение Донбасса сравняло позицию подконтрольных Киеву силовиков с землей, передает "". В результате один украинский солдат погиб, еще один получил ранения.